الدولار يرتفع مقابل الين بعد بيانات الوظائف الأميركية

عزز الدولار اليوم الاثنين المكاسب التي حققها منذ صدور بيانات قوية عن الوظائف الأميركية يوم الجمعة، وزاد نحو ثلث نقطة مئوية مقابل الين قبيل صدور بيانات جديدة هذا الأسبوع من المرجح أن تغذي النقاش بشأن فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية العام الجاري.

وقال ريتشارد كوتشينوز، المحلل الاستراتيجي في سيتي "لقي الدولار دعما كبيرا من بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة، والبعض في السوق يتوقع أن يظهر تأثير ذلك على مبيعات التجزئة التي تصدر يوم الجمعة".

وفي المعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفع الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات تستخدم لقياس قوته على نطاق واسع، وارتفع الدولار ثلث نقطة مئوية مقابل العملة اليابانية إلى 102.21 ين، واستقر مقابل اليورو عند 1.1088 دولار، وكان قد ارتفع قليلا يوم الجمعة إلى 1.1046 دولار، وهو الأعلى فيما يزيد عن أسبوع.

وأضاف قطاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 255 ألف وظيفة في يوليو/تموز متجاوزا بشدة متوسط توقعات المحللين بزيادة 180 ألف وظيفة، في حين جرى تعديل نمو الوظائف في يونيو/حزيران بالزيادة إلى 292 ألف وظيفة، وشملت الزيادة في فرص العمل معظم قطاعات السوق.