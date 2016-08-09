الذهب يتراجع وسط تكهنات برفع الفائدة الأميركية

تراجع الذهب وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام وهو ما قلل الطلب على المعدن النفيس.



وأظهرت بيانات لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالا بنسبة 50% لرفع الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر المقبل مقارنة بـ30% قبل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة الماضي والذي فاق التوقعات.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1333.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش بينما نزل سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 1.90 دولار إلى 1339.40 دولار للأونصة.



ولامس السعر الفوري للذهب أدنى مستوى له في أسبوع عند 1329.55 دولار للأونصة أمس الاثنين.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار أمام سلة من العملات، بينما ارتفعت أسواق الأسهم مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تدر عائدا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع الفضة 0.2% إلى 19.69 دولار للأونصة بعدما لامست أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين أمس الاثنين.



وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 1140.70 دولار للأونصة بينما نزل البلاديوم 0.6 % إلى 685.90 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق مسجلا 683.53 دولار للأونصة.