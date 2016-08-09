مؤشر نيكاي يلمس أعلى مستوى بأسبوعين مع تقلبات الين

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء ولمس أعلى مستوى في أسبوعين وسط تداولات محدودة نتيجة تقلبات الين.



وأغلق نيكي على ارتفاع 0.7% عند 16764.97 نقطة. ونزل المؤشر خلال اليوم إلى 16630.56 نقطة وسط مبيعات لجني أرباح قبل أن ينتعش ليصل إلى 16779.59 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ 27 يوليو تموز.



وقفز سهم براذر للصناعات 19.3% بعد أن عدلت الشركة المتخصصة في المعدات المكتبية توقعاتها للأرباح صعودا.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1317.49 نقطة بعد تداول 1.89 مليار سهم مقارنة مع متوسط 2.15 مليار سهم يوميا الأسبوع الماضي.



وصعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9% لينهي اليوم عند 11858.66 نقطة.



