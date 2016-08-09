موديز: رفع أسعار البنزين إيجابي لتصنيف الكويت

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن قرار الكويت رفع أسعار البنزين ابتداء من مطلع الشهر المقبل إيجابي لتصنيف البلاد، كون رفع الدعم سيخفض النفقات الجارية ويعزز الموارد المالية.

وأوضحت موديز أن المكاسب المالية من إصلاحات الدعم ستكون معتدلة هذا العام، ولكنها ستتسارع في حال ارتفاع أسعار النفط، كون الحكومة الكويتية ستقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لتعديلها بما يتماشى وحركة سوق النفط.

وأضافت الوكالة أن الموازنة العامة للبلاد قدمت نحو 7.8 مليار دولار، أو ما يعادل 6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لتغطية كافة أنواع الدعم في العام 2015، بحسب صندوق النقد الدولي.

واعتبرت أن تأثير قرار خفض دعم المحروقات على التضخم سيكون محدوداً، لأن منتجات الطاقة تشكل نحو 2.63% من مؤشر سلة أسعار المستهلك في الكويت.