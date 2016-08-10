الذهب يقفز 28% بـ2016 لكن الطلب عليه سيتراجع

قال مسؤول ببنك سكوشيا إن شراء الذهب في الصين والهند أكبر مشترين للمعدن النفيس في العالم سيتراجع ما بين 15 و20 بالمئة في 2016 بعد انخفاض الطلب الاستثماري ومبيعات الحلي.

وقد يكبح تراجع الطلب من البلدين اللذين يشكلان أكثر من نصف السوق العالمي موجة صعود في الأسعار العالمية القريبة من أعلى مستوياتها في عامين.28

وقال سونيل كاشياب العضو المنتدب للأنشطة المصرفية العالمية والأسواق في بنك سكوشيا لرويترز اليوم الأربعاء "الطلب الهندي سينخفض 15 إلى 20 بالمئة في 2016 عن العام السابق. ارتفاع الأسعار والطلب الاستثماري الضعيف أسهما في تقليل الاستهلاك. "الهند ليست استثناء. إنه اتجاه عام في أنحاء آسيا وحتى في الصين."

وقفزت أسعار الذهب نحو 28 بالمئة منذ بداية 2016 إلى 1352 دولارا للأوقية (الأونصة) مما يثني مشتري الحلي التقليديين. وقال كاشياب "ما لم تنزل الأسعار عن 1300 دولار للأوقية فإننا لا نتوقع تحسن الطلب."

وبحسب بيانات جمعها مجلس الذهب العالمي بلغ الطلب الصيني على المعدن 981.5 طن العام الماضي في حين بلغ الطلب الهندي 864.3 طن.

وفي الهند قفزت أسعار الذهب المحلية إلى 32 ألفا و455 روبية (487.21 دولار) للعشرة جرامات في يوليو وهو أعلى مستوى لها في نحو 3 سنوات مما يدفع المستهلكين إلى بيع حليهم القديمة.