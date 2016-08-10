مؤشر نيكاي يغلق منخفضا مع ارتفاع الين وجني أرباح

هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الين مقابل الدولار عقب بيانات أميركية مخيبة للآمال وإقبال المستثمرين على جني أرباح قبيل عطلة يابانية.

وأغلق نيكاي على 16735.12 نقطة بانخفاض 0.2%. وبعد أن أنهى الجلسة الصباحية منخفضا 0.3% تحول المؤشر لفترة قصيرة إلى الارتفاع في المعاملات اللاحقة قبل أن يتخلى عن مكاسبه.

وتراجع الدولار 0.5% أمام الين إلى 101.30 ين بعد بيانات ضعيفة صدرت أمس الثلاثاء عن الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ودفع هذا المستثمرين إلى خفض توقعاتهم للتضخم على المدى الطويل وتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.

وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة لينهي اليوم عند 1314.83 نقطة. كما تراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% إلى 11833.82 نقطة.

وستكون الأسواق في اليابان مغلقة غدا الخميس بمناسبة عطلة عامة، كما يعتزم بعض المستثمرين أخذ إجازة يوم الجمعة من أجل عطلة نهاية

أسبوع طويلة.