فيتش: الميزانية الجديدة تعكس المركز المالي القوي للكويت

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن ميزانية الكويت للعام المالي الجاري تعكس المركز المالي القوي للبلاد، ولكنها تلقي الضوء على صعوبة المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية ومواصلة الاستثمارات في البنية التحتية.

وأوضحت "فيتش" أن وضع الكويت المالي يخفف الضغوط الداعية لتعديل مالي سريع، كونها تملك أصولا أجنبية سيادية ضخمة وتتمتع بمستويات دين منخفضة.



وترى الوكالة أن الكويت ستنفذ الإنفاق الرأسمالي بشكل أفضل من العام الماضي، لكنها ترى أن الحكومة تواجه تحدياً فيما يخص تقييد الأجور، لاسيما بعد الإضراب العمالي الذي حدث في أبريل الماضي، كرد فعل على محاولات إصلاح أجور القطاع النفطي.