الدولار يصعد بعد توقعات برفع الفائدة هذا العام

صعد الدولار الأميركي أمس الخميس، بعد أن حث مسؤول كبير بمجلس الاحتياطي الاتحادي على الزيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، قبل بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو التي ستصدر اليوم الجمعة.

وأبلغ جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو صحيفة "واشنطن بوست" أنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام بالنظر إلى تحسن أوضاع سوق العمل واحتمالات اتجاه التضخم للارتفاع.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.24% إلى 95.878 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركية.

وارتفعت العملة الخضراء 0.65% أمام العملة اليابانية إلى 101.92 ين و0.29% مقابل العملة الأوروبية.

ووفقاً لمتوسط تقديرات 64 خبيراً اقتصاديا شملهم استطلاع لـ "رويترز"، من المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة التي ستصدر الجمعة زيادة قدرها 0.4% على أساس شهري في يوليو.

ومن بين العملات الأخرى، دفعت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ومزيد من الدلائل على ضعف في سوق المساكن في بريطانيا الجنيه الإسترليني للتراجع عن 1.30 دولار إلى أدنى مستوى له في شهر.

وقفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.0%، وهو خفض أقل مما توقعه بعض المستثمرين.

وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.7351 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2015 قبل أن يغلق عند 0.7204 دولار أميركي، منهياً الجلسة على مكاسب قدرها 0.14%.