"ساما": لدينا الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، التزام السعودية بسياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر في السوق الآجلة، مصدرها تكهنات غير دقيقة.

ونوّه في تصريح له اليوم الجمعة، بأنه سبق للمؤسسة أن أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر الصرف الحالية، وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال، علماً أن سياسة سعر الصرف الثابت المتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت ولا تزال رافداً مهماً لدعم اقتصاد المملكة.