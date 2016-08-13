موجة مكاسب ترفع الأسهم الأميركية لمستويات قياسية

تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأميركية عن مستويات قياسية مرتفعة بعد أن قوضت بيانات فاترة ثقة المستثمرين في نمو الاقتصاد لكن مؤشر ناسداك أغلق عند مستوى قياسي مرتفع لثاني جلسة على التوالي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 37.05 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 18576.47 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الاوسع نطاقا 1.74 نقطة أو 0.08 بالمئة ليغلق عند 2184.05 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 4.50 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 5232.90 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الاسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 0.17 بالمئة وستاندرد أند بورز 0.05 بالمئة وناسداك 0.23 بالمئة.