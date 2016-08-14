تراجع التداول الأسبوعي بسوق السعودية لـ15.1 مليار ريال

تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية، خلال الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس 2016 إلى نحو 15.16 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 15.87% مقارنة بالأسبوع الذي قبله.

وأنهى مؤشر سوق السعودية جلسة اليوم على ارتفاع 0.8 في المئة إلى 6374 نقطة مع صعود معظم أسهم شركات البتروكيماويات بعدما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2% لتبلغ عند التسوية يوم الجمعة 46.97 دولار للبرميل.

وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل في السوق 0.9 %. وامتد المزاج الإيجابي إلى قطاعات أخرى مع صعود مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المئة. وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي 3.4 في المئة مسجلا أفضل أداء في القطاع بحسب رويترز.

وبحسب بيان نشر على موقع سوق الأسهم اليوم الأحد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.465 تريليون ريال، نهاية الحادي عشر من أغسطس، بارتفاع نسبته 1.38% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 14.54 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.39% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 14.63 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.50% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 93.43% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 11 اغسطس 2016، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.264 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.74% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.187 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.23% من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.49% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 11 اغسطس 2016، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال نفس الفترة 0.352 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.33% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.343 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.26% من إجمالي عمليات البيع.

وبشأن قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.08% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 11 اغسطس 2016، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالأسبوع الماضي.