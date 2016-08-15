أسهم أوروبا تحوم قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

استقرت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الاثنين.



وصعد مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.1% عند الفتح ليصبح مرتفعا بنحو 12% عن المستويات المتدنية، التي سجلها بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.



وقفزت أسهم مجموعة يو.سي.بي البلجيكية للأدوية ثمانية بالمئة، بعدما أكدت محكمة أميركية صلاحية براءة اختراع تتعلق بأحد المنتجات.



ولم يسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي تغيرا يذكر عند الفتح، في حين انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.1%.