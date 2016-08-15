الريال يقفز مقابل 3 عملات رئيسية ويستقر أمام الدولار

أظهر تحليل اقتصادي مختص لسعر صرف الريال السعودي أمام أهم سبع عملات رئيسية (عملات أكبر 11 دولة تستورد منها السعودية)، ارتفاعاً في سعر صرف الريال أمام عملات ثلاث دول تشكل واردات السعودية منها نحو 21% من إجمالي قيمة وارداتها في الربع الأول من العام الجاري.

في المقابل، تراجع سعر صرف الريال أمام أربع عملات تعود إلى ست دول، تشكل واردات السعودية منها نحو 27% من إجمالي قيمة وارداتها في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لصحيفة " الاقتصادية".

في حين لم يتغير سعر صرف الريال أمام عملتين وهما الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي، وتبلغ واردات السعودية من تلك الدولتين نحو 19% من إجمالي قيمة واردات السعودية في الربع الأول بحوالي 14 في المائة لأميركا و5 في المائة للإمارات.

وتفصيليا، فإن أولى العملات التي ارتفع سعر صرف الريال أمامها، اليوان الصيني، حيث ارتفع بنحو 2.2% منذ بداية العام حتى نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي الموافق 12 أغسطس 2016، حيث بلغ سعر صرف الريال بنهاية العام الماضي 1.732 يوان وارتفع إلى 1.769 يوان بنهاية تداولات الجمعة الماضي.

وتستورد السعودية 14 في المائة من قيمة وارداتها من الصين، حيث بلغت قيمة واردات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 140.5 مليار ريال، تستحوذ الصين على 20.24 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

أما العملة الثانية فكانت الجنيه الاسترليني، حيث ارتفع الريال أمامه بنحو 14.4 في المائة، وكان الريال يساوي نحو 0.180 جنيه استرليني بنهاية العام الماضي، وأصبح يساوي 0.206 جنيه.

وبلغت واردات السعودية من المملكة المتحدة في الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.3 مليار ريال تشكل نحو 2.3% من إجمالي قيمة واردات السعودية في الربع الأول من العام الجاري.

وثالثا جاءت الروبية الهندية، حيث ارتفع الريال أمامها بنحو 0.4% من 17.721 روبية بنهاية العام الماضي إلى 17.797 روبية بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وبلغت واردات السعودية من الهند خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.35 مليار ريال تشكل نحو 4% من قيمة واردات السعودية في الربع الأول من العام الجاري.

كما أظهر تحليل الصحيفة، أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بلغت قيمة واردات السعودية منهما نحو 19 في المائة من إجمالي واردات السعودية في الربع الأول من العام الجاري، بنحو 14 في المائة للولايات المتحدة، و5 في المائة للإمارات، ولم يتغير سعر صرف الريال أمام عملتيهما، حيث إن الريال مربوط بالدولار ولم يتغير سعر صرفه، وكذلك عملة الإمارات "الدرهم الإماراتي" فهو مربوط بالدولار الأميركي، ولم يتغير سعر صرفه خلال الفترة، أي أن قيمة واردات السعودية من الدولتين السابقتين لم تتأثر بأي تغير.