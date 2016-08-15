الماسة كابيتال: النفظ يظل المحرك الرئيسي لأسواق المنطقة

بعد عودة الحديث عن تجميد الإنتاج، أثرت أسعار النفط على الأداء العام لأسواق المنطقة بشكل مباشر طيلة الأسبوع الماضي، وانتهت جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء. ومع موسم جني الأرباح الذي شهدته الفترة السابقة، تظل أسعار النفط المحرك الرئيسي للأسواق في الفترة الحالية، وفقاً لما جاء في تقرير شركة "الماسة كابيتال" للاستشارات وإدارة الأصول البديلة.

وارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة 6%، مسجلة أفضل أداء بين نظيراتها، تلتها بورصتا مصر ودبي بارتفاع بلغ 5.9% لكل منهما، ثم جاءت السوق السعودية بارتفاع قدره 5.7%، بينما ظلت سوق أبوظبي في نفس نطاق الارتفاع.

وأضاف التقرير أن تأثير النفط على أسواق الخليج في ما يتعلق بالأنشطة التجارية سوف يستمر، في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 47 دولاراً للبرميل، الأمر الذي سيشكل محفزاً جيد لأداء أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص السوق المصرية، أشارت "الماسة كابيتال" إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيساهم في الحفاظ على حالة التفاؤل والثقة داخل السوق في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيدفع باتجاه فتح شهية المستثمرين نحو المزيد من عمليات الشراء.