قفزة للأسهم الأميركية مع صعود النفط وتراجع الدولار

ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك للأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية اليوم الاثنين ليواصلا المكاسب القياسية التي سجلاها في الآونة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في شهر.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 57.42 نقطة أو ما يعادل 0.31 بالمئة إلى 18633.89 نقطة وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أو ما يعادل 0.21 بالمئة إلى 2188.57 نقطة في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 9.56 نقطة بما يوازي 0.18 بالمئة إلى 5242.46 نقطة.

وانخفض الدولار اليوم الاثنين متأثراً ببيانات أميركية ضعيفة أدت إلى انحسار التوقعات بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الدولار 0.3 بالمئة إلى 100.95 ين بعدما خسر 0.6 بالمئة يوم الجمعة عندما جاءت بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين دون التوقعات. وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.1172 دولار بعدما زاد 0.2 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية - إلى 95.62 بعدما نزل إلى 95.254 يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس آب.

ومن المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى الصفر على أساس شهري في يوليو تموز مقارنة مع 0.2 بالمئة في يونيو حزيران في حين من المتوقع أيضا أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي في ظل انخفاض أسعار النفط.

ولم تظهر الأسواق تفاعلا كبيرا مع بيانات نشرت اليوم الاثنين تظهر نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بما يقل كثيرا عن النمو المتوقع البالغ 0.7 بالمئة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7668 دولار أميركي بعدما صعد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.7760 دولار أميركي الأسبوع الماضي لأسباب منها العائد الأعلى نسبيا على ديون البلاد.