إشارات متباينة من أميركا تدعم الطلب على المعدن الأصفر

صعد الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأميركي بفعل انحسار التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام بسبب إشارات متباينة على صعيد الاقتصاد الكلي في أكبر اقتصاد في العالم.



وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 95.41 أمام سلة من العملات الرئيسية، وسجل أدنى مستوى في شهر أمام الين الياباني، وهو ما يدعم شراء الذهب لأنه يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بحسب "رويترز".



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 0.6% إلى 1346.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق يوم الإثنين مرتفعا 0.2%.



وزادت العقود الأميركية للذهب 0.3% الى 1351 دولارا للاوقية.



وقال محللون إن المشترين والبائعين في سوق الذهب ينتظرون المزيد من البيانات الاقتصادية لتحديد الاتجاه.



وتترقب الأسواق بيانات أميركية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، من بينها أسعار المستهلكين والناتج الصناعي والتراخيص الجديدة لبناء المساكن للاسترشاد بها في قياس قوة الاقتصاد.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.91 دولار للاوقية، بينما صعد البلاتين 1.4% إلى 1122.80 دولار للأوقية، بعد أن كان هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع عند 1105.50 دولار.



وزاد البلاديوم حوالي 0.5% إلى 696.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 679.72 دولار يوم الإثنين.