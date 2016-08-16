الأسهم الأوروبية تنزل من أعلى مستوى بـ7 أسابيع

هبطت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع اليوم الثلاثاء تحت ضغط تراجع أسهم الشركات الصناعية بعدما خفضت شندلر السويسرية توقعاتها لعام 2016.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة متراجعا من أعلى مستوى له منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو حزيران. والمؤشر منخفض ستة بالمئة منذ بداية العام.

وتراجع سهم شندلر هولدنج 4.4 بالمئة مسجلا أكبر هبوط على مؤشر ستوكس بعدما خفضت الشركة المصنعة للمصاعد توقعاتها لسقف نمو إيراداتها هذا العام متأثرة بزيادة الغموض في سوق الإنشاءات الصينية والركود في البرازيل.

لكن سهم لينده قفز 11.1 بالمئة بعدما أكدت الشركة محادثات اندماج مع براكس إير الأمريكية التي تورد الغاز إلى المصانع لإقامة شركة رائدة في السوق تزيد قيمتها على 60 مليار دولار.

وأبلت أسهم شركات التعدين بلاء حسنا مع صعود سهم انتوفاجاستا 8.7 بالمئة بعدما أدخلت الشركة السرور على المستثمرين بزيادة طفيفة في أرباح النصف الأول من العام.