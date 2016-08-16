بورصة الكويت توقف 19 شركة مدرجة لعدم الإفصاح

أوقفت بورصة الكويت اليوم التداول على 19 شركة لعدم تقديم البيانات المالية للربع الثاني في المهلة المحددة، ما انعكس سلبياً على حجم السيولة وتراجعت التداولات نحو 7 ملايين دينار في جلسة سوق الأسهم اليوم، بعدما كانت قيم التداولات بغلت 10 ملايين دينار في جلسة يوم أمس.

وفي هذا السياق، استبعد المحلل الاقتصادي في مجموعة كاب كويت للوساطة المالية علي العنزي أن يكون لهذا الأمر إنعكاسات خطيرة على السوق الكويتية على اعتبار أن 5 شركات فقط من أصل 19 شركة التي تم إيقافها عن التداول، تعتبر مؤثرة في التداولات اليومية وتتصدر دائماً الأسهم الأكثر نشاطاً في البورصة، فيما الشركات الأخرى تداولاتها محدودة جداً.

وعزا العنزي السبب وراء تأخر الشركات في تقديم بياناتها المالية، إلى إرتباط أداء هذه الشركات بمؤشر سوق المال، الذي كان متراجعاً في النصف الأول عند أدنى مستوياته الأمر الذي يؤثر على نتائج هذه الشركات.

وأضاف العنزي، أن هذا الأمر دفع الشركات إلى التريث في إعلان نتائجها في محاولة منها لإيجاد الحول الممكنة عبر تقييمات جديدة أو بيع أصول أو تسويات جديدة خوفاً من أن تصل خسارتها إلى أكثر من 75% من الرأسمال الأمر الذي سيدخلها في قائمة الأسهم الموقفة عن التداول.