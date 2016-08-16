مكاسب كبيرة للأسهم القطرية تفاؤلا بالترقية لمؤشر فوتسي

سجل مؤشر بورصة قطر أكبر ارتفاع من بين مؤشرات الأسواق في العالم اليوم الثلاثاء، بارتفاعه بأكثر من 2%، وذلك على وقع أخبار من شركة فوتسي للمؤشرات، بأنها ستخفض المتطلبات التي تمكَن الأسهم من الانضمام إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في المراجعة المقبلة في سبتمبر.

وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم عند مستوى 11371 نقطة، بمكاسب 2.18%، عند أعلى مستوى في نحو 10 أشهر، وتداولات نشطة بلغت قيمتها 816 مليون ريال.

وتعتبر هذه التداولات أكبر بكثير من المعتاد حيث بلغت قيمة التداولات أمس الاثنين 370 مليون ريال فقط.

وقالت FTSE إنها ستقلل متطلبات سيولة الأسهم المرشحة لدخول المؤشر من 100%، إلى 50%، من مجمل الأسهم المتاحة للاستثمار.

ويعزز الإجراء الذي اتخذته فوتسي حظوظ قطر في الترقية إلى هذا المؤشر منتصف سبتمبر المقبل.