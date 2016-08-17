أسباب الهبوط الحاد لمؤشر السعودية بـ1.71%

تكبدت سوق الأسهم السعودية خسائر حادة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بتراجع أسعار النفط للمرة الأولى خلال الأسبوع مع تقييم المستثمرين لفرص نجاح محادثات محتملة بين المنتجين لكبح تخمة المعروض التي تعاني منها السوق.

وأنهى مؤشر السوق جلسة اليوم على خسائر بنسبة 1.71%، أو 108 نقطة، إلى مستوى 6220 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.29 مليار ريال، وأحجام 193 مليون سهم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا إلى 48.68 دولار للبرميل في حين سجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.13 دولار بانخفاض 45 سنتا.

وأرجع رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري، التراجعات الحادة التي شهدتها السوق اليوم إلى عدم ثقة المستثمرين في مستويات أسعار البترول الحالية، ما يقود بالنهاية لموجات بيع.

ولم ينجح اجتماع أوبك في يونيو الماضي في التوصل إلى اتفاق لتقييد الإنتاج ووصل إنتاج المنظمة منذ ذلك الحين إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشار السديري لـ"العربية نت"، إلى أن المستويات التي أغلقت عليها سوق السعودية لا تشير إلى وجود خوف جماعي لدى المستثمرين وهذا يعني أن هذه الخسائر القوية لن تستمر خلال جلسة الغد.

ولفت السديري إلى وجود بعض المخاوف الجيوسياسية لدى المستثمرين، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين قاموا بعمليات اقتناص فرص في تعاملات اليوم على بعض الأسهم والتي أغلقت على مكاسب بعد وصول أسعار إلى مستويات جاذبة.

وتوقع السديري في حديث مع "العربية نت"، أن لا تكمل السوق في تعاملات جلسة الغد هذه الخسائر القوية، فيما قد يتعرض المؤشر لبعض التراجع.

وأرجع السديري خسائر اليوم كذلك؛ إلى قيام بعض المستثمرين الكبار بالتخفيف من مراكزهم في بعض الأسهم ما قاد للخسائر الكبيرة للمؤشر.

وقال محلل مالي اول لشركة كسب المالية أحمد مجدي في مقابلة مع قناة العربية، إن مشكلة المستثمرين حالياً أنهم يريدون أن يروا ثباتا لأسعار النفط عند هذه المستويات، وهم يتخوفون من عودة الأسعار إلى مستويات متدنية وهذا ما أدى إلى المبيعات القوية في السوق.

وأضاف مجدي "ثبات أسعار النفط بالتأكيد سيشجع المستثمرين على العودة للسوق، وهناك مخاوف من عدم ثبات الأسعار، خاصة مع قرب اجتماع الجزائر، ودائما ما تؤدي هذه المخاوف لعمليات بيع مثل تلك التي رأيناها".

وقال إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع حدوث توازن بين العرض والطلب خلال الأشهر المقبلة وبالطبع هذا ما يريده المستثمرون.

وحول مكرر ربحية السوق حاليا قال مجدي "الآن مكرر السوق نحو 15 مرة، وضعف السيولة التي نراها يعود بالأساس إلى أنه في فصل الصيف عادة ما تتأثر السيولة بشكل كبير".

ولم ينجح اجتماع أوبك في يونيو الماضي في التوصل إلى اتفاق لتقييد الإنتاج ووصل إنتاج المنظمة منذ ذلك الحين إلى مستويات قياسية جديدة.

وتراجعت غالبية الأسهم المتداولة اليوم، وكافة قطاعات السوق، وجاء الضغط الرئيسي من قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 2%، المصارف والخدمات المالية 1.42%، التجزئة 3.02%، والطاقة بنسبة 2.66%.

وقد رفعت تراجعات اليوم خسائر مؤشر سوق السعودية إلى 6.89%، ومنذ بداية العام إلى 10%.

وتراجعت أسعار نحو 161 سهماً، فيما ارتفعت 7 أسهم فقط.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا أسلاك 6.45%، الخليج للتدريب 5.91%، مبرد 5.77%، ميكو 5.67%، وجازادكو 5.31%.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا أنابيب السعودية 5.42%، سابتكو 0.97%، العقارية 0.82%، وجبل عمر 0.82%.