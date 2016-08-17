الدولار يتعافى بعد تجدد آمال رفع الفائدة في سبتمبر

عزز الدولار تعافيه أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء، بعدما انتعش في الجلسة السابقة من أدنى مستوى في سبعة أسابيع أمام الين واليورو على خلفية تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



وقال متعاملون إن بعض التداولات الضعيفة على الدولار التي سادت خلال الأسبوع الماضي تبددت، بفعل تصريحات رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي وزميله رئيس بنك أتلانتا دينيس لوكهارت، التي حذرا فيها من أنه ربما سيكون على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.



وتتناقض تلك التصريحات مع ورقة بحثية من رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي جون وليامز، شجعت على بيع الدولار يوم الاثنين وفي الساعات المبكرة من يوم الثلاثاء.



وتتجه الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي من المنتظر نشرها اليوم الأربعاء، للحصول على بعض الإيضاحات بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.



وفي التعاملات الأوروبية المبكرة ارتفع الدولار 0.2% خلال اليوم أمام سلة من العملات التي تستخدم لقياس متانة العملة الأميركية على نطاق أوسع، بعدما زاد نحو 0.5% أمس الثلاثاء.



وارتفع الدولار 0.5% إلى 100.81 ين بعدما هبط إلى 99.550 ين في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ فترة ما بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من يونيو.



ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1261 دولار بعد الارتفاع إلى 1.1323 دولار في التعاملات الخارجية، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ الرابع والعشرين من يونيو.



وخسر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.3% لينخفض الأول إلى 0.7672 دولار أميركي والثاني إلى 0.7260 دولار أميركي، بعدما استفادا بقوة من موجة البيع التي لاحقت العملة الأميركية الأسبوع الماضي.



وانخفض الجنيه الإسترليني مقتربا من أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمام اليورو، قبل نشر بيانات التوظيف والأجور الخاصة بشهر يونيو.



ونزل الجنيه الإسترليني 0.1% أمام اليورو إلى 86.55 بنس بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 87.245 بنس أمس الثلاثاء.



وأمام الدولار، هبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3023 دولار، بعدما تلقى دعما يوم الثلاثاء من بيانات تضخم أعلى قليلا من المتوقع، مع ارتفاع أسعار الواردات بفعل هبوط العملة البريطانية بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.