السعودية الأولى عربيا والـ16 عالميا في احتياطي الذهب

كشف تقرير "توجهات الطلب على الذهب في الربع الثاني 2016" الصادر عن مجلس الذهب العالمي، تصدر الولايات المتحدة لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب التي بلغت نسبتها من إجمالي احتياطياتها 76%.

وأظهر التقرير الذي رصد الاحتياطيات لأكبر 40 دولة حول العالم من حيث الاحتياطي، أن السعودية تصدرت الدول العربية في احتياطي الذهب، حيث جاءت في المركز الـ 16 عالميا بنحو 333 طناً من الذهب، وفقاً لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ووفقا للتقرير ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 15% إلى 1050.2 طن في الربع الثاني 2016، مقارنة مع 910.4 طن في الربع الثاني 2015.

في المقابل، بلغ إجمالي العرض للذهب 1144.6 طن بارتفاع 10% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 1041.7 طن في الربع الثاني من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير فإن الطلب على المجوهرات والحلي الثمينة ظل المصدر الأكبر للطلب على الذهب رغم تراجع إجمالي الطلب عليها بنسبة 14%.

وحافظت الصين على مركزها الأول بين أكثر دول العالم من حيث حجم الطلب الاستهلاكي على الذهب والذي بلغ 183.7 طن رغم تراجع طلبها بنسبة 14%، فيما احتلت السعودية المركز السادس من خلال 16.7 طن في الربع الثاني من عام 2016.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالميا من حيث الطلب الاستهلاكي للذهب والذي بلغ 12.5 طن.

وبحسب "رويترز" فقد قلص الذهب مكاسبه أمس بعد بيانات متفاوتة للاقتصاد الأميركي لم توضح فرص رفع سعر الفائدة بالولايات المتحدة هذا العام.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى 1342.35 دولار للأونصة بعد أن صعد 1.3% في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت عقود الذهب الأميركية دون تغير عند 1347.90 دولار للأونصة.

وتراجعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية لتسجل 19.74 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1115.40 دولار بعد أن سجل أقل مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 1105.50 دولار.

وهبط البلاديوم 0.2% إلى 692.47 دولار بعد أن سجل أمس الأول أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع 679.72 دولار للأونصة.