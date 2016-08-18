الذهب يصعد مدعوما بضعف الدولار وتوقعات رفع الفائدة

ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، متجها نحو تسجيل رابع جلسة على التوالي من المكاسب بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز أن بضعة أعضاء بلجنة صنع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي حذرون إزاء رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1353.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية للذهب 0.73% إلى 1358.6 دولار للأونصة.

ويلقى المعدن النفيس دعماً أيضا من تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - مقتربا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الثلاثاء.