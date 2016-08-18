بعد القفزات المتتالية..هل أصبح سهم إعمار مغريا للشراء؟

قال وليد الخطيب، مدير شريك غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن سهم إعمار يشهد عمليات دخول قوية من قبل المستثمرين الأجانب على مستويات تتراوح بين 6 إلى 7.50 درهم.

وأنهى سهم "إعمار" العقارية تداولاته في سوق دبي المالية اليوم الخميس على مكاسب بنسبة 0.55%، إلى مستوى 7.3 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 48.5 مليون درهم، وأحجام 6.7 مليون سهم.

وأضاف الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية"، أن هذه الأموال الأجنبية قادت إلى مغالاة في سعر سهم إعمار في سوق دبي المالية.

وبلغت مكاسب سهم إعمار خلال الـ15 يوما الماضية وحتى إغلاق اليوم نحو 11%، حيث كان قد أغلق في 3 أغسطس عند مستوى 6.6 درهم.

وقال الخطيب "نتائج شركة إعمار العقارية في الربع الثاني من 2016، لا تعطي سهم الشركة هذه الأسعار التي يتداول عندها".

وبالرغم من ذلك إلا أن البيانات تؤكد أن مكرر ربحية سهم إعمار العقارية يصل إلى 10.54 مرة.

وتوقع الخطيب حدوث عمليات جني أرباح وتراجع للسهم بعد انتهاء عمليات دخول الأموال الأجنبية على سهم إعمار، خاصة أن استمرار تداول سهم إعمار عند هذه المستويات يقود إلى عملية مخاطرة في الشراء.

وحققت شركة إعمار العقارية الإماراتية صافي أرباح بقيمة 1.27 مليار درهم تعادل 346 مليون دولار عن فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وتشكل هذه الأرباح نسبة نمو 8% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت الأرباح بلغت1.17 مليار درهم، تعادل 321 مليون دولار للشركة التي شيدت أعلى برج في العالم "برج خليفة".