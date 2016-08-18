تداول: 10 ملايين ريال حد أدنى للإدارج بالسوق الثانية

قال وليد البواردي، مدير إدارة الأسواق في "تداول"، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن السوق المالية الثانية هي عبارة عن سوق موازية للسوق الرئيسية، ولكن متطلبات طرح الشركات وإدراجها أقل.

وأضاف أن متطلبات الإدراج في السوق الثانية تبلغ 10 ملايين ريال بدلا من 100 مليون ريال، التي تطلبها السوق الرئيسية.

وكشفت شركة السوق المالية السعودية "تداول" خلال ورشة عمل تعريفية حول سوق الأسهم الجديد والمزمع إطلاقه مطلع عام 2017، أن الشركات ملزمة بطرح ما نسبته 20% على الأقل من أسهم الشركة والتعريف بمتطلبات هذه السوق والتي تتضمن معايير إفصاح أكثر مرونة.

وعقدت "تداول" الورشة التعريفية الأولى بمشاركة عدد من المهتمين والجهات ذات العلاقة ضمن الخطة التوعوية التي تسبق إطلاق السوق.

وتعتزم "تداول" تكثيف انعقاد الورش التعريفية بالسوق الثانية لتعريف المستثمرين الجدد بالعديد من التفاصيل التي تخص عملية الطرح. كما سيتم التطرق إلى أبرز مزايا السوق، والتي تشمل توسيع قاعدة المستثمرين في الشركات، والحصول على السيولة لدعم عجلة النمو في هذه الشركات.

ومن المتوقع أن يفتح السوق الفرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة للإدراج في السوق المالية، منها وليس حصراً الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهمية دورها في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن "تداول" كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن عزمها إطلاق سوق أسهم جديد مطلع عام 2017.