توقعات برفع الفائدة الأميركية تنهي موجة صعود الذهب

هبط الذهب اليوم الجمعة لينهي موجة ارتفاع استمرت على مدار أسبوع، بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جددت الرهان على زيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، بينما ساهمت تصريحات مناقضة في الحد من الخسائر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1343.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش، في حين هبط في العقود الأميركية 0.68% إلى 1347.80 دولار للأوقية.

ويتأثر المعدن الأصفر برفع أسعار الفائدة الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وشهد الأسبوع سلسلة من الإشارات المتباينة من واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد انضم جون وليامز، رئيس بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي، أمس الخميس، إلى مجموعة متنامية من زملائه الذين أبدوا إشارات على تأييد رفع أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة.

وللمرة الثانية هذا الأسبوع، أكد وليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، ثقته في زيادة محتملة لأسعار الفائدة، غير أن رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي روبرت كابلان قال إنه يرى أن "هناك مجالا ضيقا للمناورة على أسعار الفائدة".

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انحفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.19%إلى 19.30 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين قليلا إلى 1111.24 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 1.04% إلى 705.47 دولار للأوقية، بعد أن سجل يوم الخميس أعلى مستوى في أسبوع عند 717.70 دولار للأوقية.