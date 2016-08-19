"نيكاي" يختتم الأسبوع على خسائر

ارتفع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، مع توقف الاتجاه الصعودي للين، ما هدأ المستثمرين، لكن مكاسب المؤشر كانت محدودة في ظل توخي الكثيرين الحذر ترقبا لاجتماع محافظي البنوك المركزية العالمية الأسبوع المقبل.



وزاد مؤشر "نيكاي" القياسي 0.4% ليغلق عند 16545.82 نقطة، لكن المؤشر هبط على مدى الأسبوع بـ 2.2% مع إقبال المستثمرين على البيع حين هبط الدولار دون 100 ين هذا الأسبوع.



ويبحث المستثمرون عن دلائل يسترشدون بها على رفع الفائدة الأميركية في اجتماع سنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاسكون هول بولاية وايومنج الأسبوع القادم.



وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.4% اليوم، ليصل إلى 1295.67 نقطة، في حين زاد مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكاي 400" بنسبة 0.3% لينهي الجلسة عند 11653.93 نقطة.