موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقرة

أكدت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني لمصر عند ‭B3‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن هذا التقييم يستند إلى رؤية موديز بأن الدرجة ‭B3‬ تعبر بشكل مناسب عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر.

وأفادت الوكالة بأن انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف المخاطر المالية، بحسب ما نقلته رويترز.

وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر 4.2 بالمئة فقط في المتوسط في الفترة 2016-2020 مقارنة مع متوسط نسبته 6.2 بالمئة مسجل في الفترة 2006-2010.

وتعكس التوقعات المستقرة للتصنيف رؤية موديز بأن الضغوط الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة.