مؤشر السعودية يغلق متراجعاً في مطلع تداولات الأسبوع

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تراجعاً في أولى تداولات الأسبوع، إذ أغلق منخفضاً بـ 14.56 نقطة عند مستوى 6212.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 131 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الوطنية، وملاذ للتأمين، بتروكيم، الجوف وبوبا العربية هي الاكثر ارتفاعاً.

أمّا أسهم شركات سيسكو، وأسلاك، وأنابيب السعودية والاتحاد التجاري، والخضري فكانت الأكثر انخفاضا في تعاملات اليوم وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.70% و 2.18% .

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والانماء، وكيان السعودية، وسابك وملاذ للتأمين هي الاكثر نشاطا بالكمية، في حين كانت أسهم شركات الإنماء، سابك، ودار الأركان والطيار والراجحي هي الاكثر نشاطا بالقيمة في تعاملات اليوم .