هل تجذب نسبة الفائدة مؤسسات عالمية للسندات المصرية؟

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك إن مصر تتوقع أن تبلغ نسبة الفائدة بين 5.5 و6% عند طرح سندات دولية نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين.

وأوضح كوجك أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 و6% وبآجال من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

وقال "إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة وذلك يتوقف على ردة فعل السوق."



وكانت اختارت مصر الأسبوع الماضي ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورغان وبي.ان.بي باريبا لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية.



يذكر أن مصر قد أرجأت مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في 5 أعوام في يونيو 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار.

وفي سياق متصل أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفَها للبلاد عند ‭B3‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت موديز" إلى أن التصنيف يستند إلى رؤيتها بأن هذه الدرجة تعبر بشكل مناسب عن صورة المخاطر الائتمانية للدولة.

حيث أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس رؤيتها بأن الضغوط الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة.

وأضافت الوكالة أن انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف المخاطر المالية.

كما توقعت "موديز" أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي للدولة 4.2%، في المتوسط في الفترة الممتدة من هذا العام وحتى عام 2020.