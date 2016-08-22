أسهم أوروبا ترتفع بدعم من صفقات البتروكيماويات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي مع صعود سهم شركة سينجنتا السويسرية للكيماويات بعد أن وافقت الجهات التنظيمية الأميركية على عرض استحواذ مقدم من كيم تشاينا.

وزاد سهم سينجنتا 10.6 بالمئة متصدرا المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة على عرض كيم تشاينا البالغة قيمته 43 مليار دولار مما يعزز فرص المضي قدما في عملية الاستحواذ على أكبر منتج للمبيدات الحشرية في العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 بالمئة ليستقر بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو حزيران. وتخلى المؤشر عن بعض المكاسب التي رفعته إلى أعلى مستوياته منذ تصويت بريطانيا في يونيو حزيران لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

في المقابل تراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 بالمئة متصدرا خسائر القطاعات بفعل انخفاض شركات التعدين.

ونزلت أسهم شركات النفط والغاز 0.7 بالمئة مع تعرض أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار لضغوط من جراء صعود العملة الأمريكية في حين غذت بيانات الصادرات الصينية المخاوف من تخمة المعروض.