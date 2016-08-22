العائد على السندات الأميركية يقفز مع توقعات الفائدة

ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ شهرين، إثر تصريحات لنائب رئيس الفيدرالي التي ألمح فيها إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



حيث أبدى Stanley Fischer تفاؤله بشكل عام بشأن قوة الاقتصاد الأميركي حاليا، مضيفاً أن المركزي اقترب من مستوياته المستهدفة للتوظيف الكامل ومعدل تضخم عند 2%.



وتأتي تعليقات Fischer قبيل كلمة ستلقيها Janet Yellen يوم الجمعة في "جاكسون هول"، حيث من المتوقع أن تتضمن تلميحا لسياسة أسعار الفائدة.