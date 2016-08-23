الإسترليني يسجل أعلى مستوى له في 3 أسابيع لـ 1.32 دولار

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام العملة الأميركية اليوم الثلاثاء مرتفعا فوق 1.32 دولار، في الوقت الذي قلص فيه المضاربون رهاناتهم على هبوط العملة البريطانية وسط القليل من البيانات الاقتصادية المحلية الجديدة أو التطورات السياسية.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 % إلى 1.3210 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس، كما ارتفع 0.2 % أمام اليورو إلى 85.915 بنس وهو أعلى مستوى في 11 يوما.

وتلقى الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي دعماً من بيانات التضخم ومبيعات التجزئة لشهر يوليو والتي فاقت التوقعات، إضافة إلى أن هناك القليل من الأثر الفوري على المستهلكين جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

كما تلقت العملة البريطانية دعماً من بيانات طلبات إعانة البطالة التي فاقت التوقعات.