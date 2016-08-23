تركيا تخفض أسعار الفائدة مجددا رغم مخاوف خفض "الائتمان"

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للشهر السادس على التوالي اليوم الثلاثاء، وبلغ حجم التخفيض على فائدة الإقراض لليلة واحدة 25 نقطة أساس على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم ومخاطر التعرض لاحتمال خفض التصنيف الائتماني.

وكما كان متوقعاً خفض البنك المركزي معدل الفائدة الأعلى بين أسعار الفائدة المتعددة التي يستخدمها لتحديد سياسته النقدية إلى 8.5 %.

وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند 7.5 %.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إن قرار البنك المركزي اليوم خفض الحد الأعلى لنطاق أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية.

وكان توقع 15 اقتصادياً من أصل 17 خبيرا، استطلعت رويترز آراءهم في مسح، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة في حين توقع اثنان خفضا بواقع 50 نقطة أساس.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا إلى خفض تكلفة الائتمان، إذ يسعى إلى تحقيق نمو أقوى يقوده الاستهلاك.

وقال أردوغان للبنوك التجارية هذا الشهر عقب محاولة انقلاب فاشلة إنه ينبغي عليها ألا تتبنى أسعار الفائدة مرتفعة ووعد باتخاذ إجراء ضد من "يسلكون الطريق الخطأ."