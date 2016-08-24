خسائر للأسهم والليرة التركية مع بدء عملية ضد "داعش"

هبطت الأسهم التركية أكثر من 2% في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة أمام الدولار اليوم الأربعاء، مع إطلاق القوات التركية عملية في شمال سوريا تستهدف القضاء على مسلحي تنظيم "داعش" على طول الحدود مع البلاد.

وهبط المؤشر الرئيسي 2.4% إلى 75500 نقطة في التعاملات المبكرة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية 2.9670 ليرة للدولار مقارنة مع 2.9530 ليرة في تعاملات الأسواق الخارجية، و2.9325 ليرة أمس الثلاثاء بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة.

وقال أحد المصرفيين: "زيادة المخاطر الجيوسياسية إضافة إلى الأخبار بشأن العملية على بلدة جرابلس كانت سببا في زيادة وتيرة خسارة الليرة لقيمتها. وبناء على الأخبار قد يستمر تراجع الليرة باتجاه 2.9750 (ليرة)".

وبدأ الجيش إطلاق نيران المدفعية على بلدة جرابلس على الحدود السورية في الساعة 01:00 تقريبا بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي استهدفت فيه الطائرات الحربية التركية والأميركية أهدافا تابعة لتنظيم "داعش" بغارات في إطار العملية، بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية تركية.