الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة يلين الأسبوع المقبل

استقر سعر الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، وسط عزوف المستثمرين قبيل كلمة ستلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين مطلع الأسبوع المقبل، وستكون محطا للأنظار المترقبة للمزيد من الإشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة.

وبلغ سعر تداول الذهب في العقود الفورية 1337.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش دون تغير يذكر عن سعر أمس البالغ 1337.35 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بواقع 5 دولارات إلى 1341.10 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.5% إلى 18.88 دولار للأونصة، مبتعداً عن أدنى مستوى له في أكثر من 7 أسابيع والذي بلغ 18.77 دولار للأونصة الأول من أمس.

وهبطت واردات الصين من الفضة 36% على أساس سنوي في يوليو بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك، فيما تقلصت واردات البلاتين بنحو النصف، بينما ارتفعت واردات البلاديوم 17% وبواقع 28% في الأشهر الـ 7 الأولى من العام.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1101.69 دولار للأونصة، في حين لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر ليستقر عند 696.50 دولار للأونصة.

ومن المقرر أن تلقي يلين كلمة أمام اجتماع للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأسبوع المقبل. وكانت تصريحات صادرة في الآونة الأخيرة تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية سببا وراء زيادة توقعات المستثمرين بأن تتبنى يلين نبرة أقل حذرا بشأن أسعار الفائدة.