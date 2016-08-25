الذهب يتماسك بانتظار إشارات حول الفائدة الأميركية

تماسك الذهب اليوم الخميس، فوق أدنى مستوى في أربعة أسابيع لامسه في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار قليلا، قبيل كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، قد تعطي إشارات بشأن السياسة الخاصة بأسعار الفائدة.



ومن المقرر أن تلقي يلين كلمة خلال اجتماع رؤساء البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج غدا الجمعة. وقد تسببت تصريحات واضعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة في تزايد توقعات المستثمرين بأن تتبنى يلين نبرة أقل حذرا بشأن أسعار الفائدة.



ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأميركية زيادة تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، وارتفاع الدولار في الوقت ذاته مما يجعل شراء الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش صعد الذهب نحو 0.2% إلى 1325.30 دولار للأوقية (الأونصة). ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1323.20 دولار للأوقية أمس الأربعاء مع ارتفاع الدولار.



ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية عند 1328.90 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 18.56 دولار للأوقية، بعد تراجعها لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 18.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1076.70 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.6% إلى 685.75 دولار للأوقية، بعد انخفاضهما إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع أمس الأربعاء.