مؤشر السعودية دون 6000 نقطة لأول مرة منذ فبراير

منيت سوق الأسهم السعودية بخسائر حادة في تعاملات اليوم الخميس دفعت بالمؤشر إلى مستويات شهر فبراير الماضي، قبل نحو 6 أشهر، قبل أن يعود ويرتد من هذه المستويات، حيث تأثر بتواصل هبوط أسعار النفط مع تلاشي الآمال بشأن التوصل لاتفاق تجميد الإنتاج في اجتماع الجزائر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وانخفض مؤشر سوق السعودية دون 6000 نقطة، ليغلق عند 5976 نقطة، بتراجع 0.85%، أو 51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.05 مليار ريال.

وقد رفعت تراجعات اليوم خسائر مؤشر سوق السعودية خلال أسبوع لـ4.02%، وخلال شهر إلى 8.38%.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 48.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق أمس الأربعاء على هبوط نسبته 1.8%. ولم يسجل الخام الأميركي الخفيف تغيرا يذكر عند 46.77 دولار للبرميل بعدما هبط 2.8%، أمس الأربعاء.

وقد تراجعت غالبية قطاعات سوق السعودية، وخسر قطاع المصارف والخدمات المالية 1.41%، الصناعات البتروكيماوية 0.91%، التجزئة 1.32%، التأمين 1.23%، والاستثمار المتعدد 0.73%.

وبلغ عدد الأسهم التي تكبدت خسائر نحو 132 سهماً، فيما ارتفعت أسعار 32 سهماً.

وتصدر الأسهم الأكثر تراجعا ميكو 7.52%، فيبكو 6.44%، الأبحاث والتسويق 5.61%، طباعة وتغليف 5.19%، أسواق المزرعة 4.63%، وإسمنت اليمامة 3.82%.