"نيكاي" الياباني يتكبد خسارة أسبوعية وسط حذر المستثمرين

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع متأثرة بهبوط "وول ستريت"، واستمرار حذر المستثمرين قبل كلمة مرتقبة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، لكن شركات أعلنت عن إعادة شراء أسهم اجتذبت عمليات شراء.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 1.2% ليغلق عند 16360.71 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ الخامس من أغسطس. وعلى مدى الأسبوع تراجع المؤشر 1.1%.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3% إلى 1287.90 نقطة، ونزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.3% أيضا، لينهي اليوم عند 11573.51 نقطة.