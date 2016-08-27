غموض موعد رفع الفائدة يطيح بمكاسب الذهب

تخلى الذهب عن مكاسبه، بينما ارتفع الدولار وهبطت الأسهم الأميركية مع محاولة المستثمرين فك شفرة توقيت زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تعليقات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ومسؤولين آخرين بالبنك المركزي الأميركي.

وفي كلمتها التي انتظرتها الأسواق في شغف قالت يلين إن المبررات لرفع الفائدة الأميركية زادت في الاشهر القليلة الماضية.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1341.60 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفض مؤشر الدولار 0.6 بالمئة عقب كلمة يلين. لكن المعدن النفيس تخلى في وقت لاحق عن جميع مكاسبه وصعدت العملة الخضراء 0.7 بالمئة بعد أن أشار ستانلي فيشر نائب رئيسة مجلس الاحتياطي إلى أن زيادات للفائدة من المنتظر أن تحدث هذا العام.

وفي نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1321.00 دولارا للأوقية، منهيا الاسبوع على خسائر قدرها 1.5 بالمئة بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وسجلت العقود الأميركية للذهب تسليم ديسمبر كانون الاول 1325.90 دولار للأوقية عند التسوية مرتفعة 0.1 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.85 بالمئة إلى 18.65 دولار للأوقية بعد أن هوى يوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 18.46 دولار.

وارتفع البلاتين 0.19 بالمئة إلى 1070.50 دولار للأوقية بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع ونصف عند1057 دولارا. وزاد البلاديوم 0.29 بالمئة إلى 685.72 دولار للأوقية.