بلتون: مصر ستخفض العملة لـ12 جنيهاً أمام الدولار

قال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث لدى شركة بلتون فاينانشال، إن الشركة تتوقع خفض سعر الجنيه المصري، إلى مستوى بين 11 و12 جنيهاً لكل دولار أميركي.

وأضاف جنينة في مقابلة مع قناة "العربية" أن السعر المتوقع، سيكون "مقارب جداً لما يجري تداوله في السوق الموازية أو السوداء للدولار عند 12.75 جنيهاً لكل دولار".

وأشار رئيس البحوث في بلتون، إلى اللقاء الأخير لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، والذي انتقد بشدّة تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، ما اعتبره جنينة بأنه "مؤشر قوي على الاتجاه إلى سياسة تعويم سعر صرف العملة المصرية في مرحلة لاحقة".

وأكد أن خفض قيمة الجنيه، سيقضي على السوق السوداء، مشيراً إلى أن مستوى 13 أو 14 جنيها لكل دولار، سيجعل المواطن المصري غير قادر على شراء الكثير من السلع وبالتالي سيضغط على عمليات الاستيراد بالدولار.

وتوقع جنينة رفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 2% وهو ما يتطلب "سحب كمية كبيرة من السيولة النقدية من البنوك إلى البنك المركزي".