السعودية تعتزم إصدار أوّل سندات دولية أكتوبر المقبل

أفادت مصادر لبلومبرغ أن السعودية تعتزم إصدار أوّل سندات دولية في مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت المصادر، إن الحكومة السعودية قد تبدأ جولة اجتماعات ترويجية لجذب مستثمرين محتملين، في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل، لبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار، موضحة أن توقيت وحجم الصفقة قد يتغيراً وفقا لظروف السوق.

وأشار أحد المصادر في تصريحاته لبلومبرغ ، أن السعودية غير معنية بزيادة سعر الفائدة الأميركية المحتمل الشهر المقبل.

يذكر أنه تم تعيين كل من "سيتي جروب"، و"إتش اس بي سي" و" جي بي مورجان شايس" في يونيو الماضي، لإدارة الاكتتاب، بحسب مصادر لبلومبرغ، حيث ستستخدم إيرادات الإصدار لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسدّ جزء من العجز في الميزانية الذي يقدّر بنحو ثمانين مليار دولار، الذي يشكل ثلاثة عشرة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

يذكر أن السعودية قد عيّنت فهد السيف، في وقت سابق من هذا العام، لإنشاء مكتب لإدارة الدين ، ولإدارة الإصدار.