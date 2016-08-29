السعودية: تراجع تحويلات الأجانب 35% إلى 5.5 مليار ريال

تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 35 في المائة خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 5.5 مليار ريال، إذ بلغت 10.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.8 مليار ريال في شهر يونيو السابق له، ليعد بذلك حجم التحويلات في هذا الشهر الأدنى منذ فبراير 2013 أي خلال 41 شهرا.

ووفقا لتحليل خاص بصحيفة "الاقتصادية" بناء على بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي أخيرا، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو تراجعت بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 12.7 مليار ريال خلال يوليو 2015، متراجعة بقيمة 2.4 مليار ريال. وفيما يخص السعوديين وتحويلاتهم، فقد سجلت تراجعا نسبته 38 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق يونيو من العام 2016، حيث بلغت 3.4 مليار ريال في يوليو و5.5 مليار ريال في يونيو، بتراجع 2.1 مليار ريال.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت بنسبة 58 في المائة أي ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وبحسب التحليل، فقد جاءت تحويلات السعوديين خلال شهر يوليو كأدنى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 2007 أي منذ نحو 114 شهرا.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.

وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال يوليو 2016 يكون نحو 1096 ريالا، مقارنة بـ 1685 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه.

وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية العام الماضي 31.01 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.

وبلغ نصيب الفرد الواحد من السكان غير السعوديين من تحويلاتهم خلال شهر يوليو من العام الجاري 1006 ريالات مقارنة بـ 1547 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه، و 1160 ريالا خلال شهر يوليو من العام الماضي.





