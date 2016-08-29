العلمي: نفط السعودية سيغطي 37% من احتياجات الصين

توقع د.فواز العلمي الخبير في العلاقات التجارية الدولية، ارتفاع حجم صادرات السعودية النفطية إلى الصين في المستقبل إلى 37% من احتياجات الصين النفطية من المستوى الحالي عند 14%.

وأضاف العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي المملكة إلى التكامل الاقتصادي مع الصين، حيث ستزود المملكة حاجات الصين من الطاقة وتأخذ منها المزايا التنافسية لاقتصادها فالصين موجودة على قمة مجموعة اقتصادية مهمة "دول الآسيان" التي تشكل 20 % من الناتج الإجمالي لدول العالم.

وأكد أن السعودية تسعى لأن تكون جزءا من طريق الحرير الذي يبدأ من الصين، موضحا أن المملكة ستكون مركزا لصناعات مهمة في طريقها للتصدير للخارج، ضمن الخطط الطموحة المعلنة في قطاعات التعدين وبناء السفن والقطاعات المرتبطة بقطاعي الطاقة والصناعة.

وقال العلمي إن قيمة التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغت 51 مليار دولار في 2015 لكن العلاقات الاقتصادية للبلدين تشمل ما هو أكبر بكثير من هذا الرقم، وهو ما ينعكس في علاقات استراتيجية مهمة بين البلدين على مختلف الأصعدة.