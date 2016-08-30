الذهب يتراجع 0.2% إلى 1320 دولارا للأونصة

تحرك الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، مع تماسك الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة من بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1320.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. وتعافى المعدن الأصفر من أدنى مستوى له في نحو خمسة أسابيع البالغ 1314.70 دولار للأوقية بعدما فقدت موجة صعود العملة الأمريكية زخمها أمس الاثنين.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1324.80 دولار للأونصة.



وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين يوم الجمعة إن مبررات رفع أسعار الفائدة زادت في الأشهر الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات النمو القوي.



وقد يكون من شأن تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس آب وبيانات أخرى أن تعزز الرسائل التي بعثتها يلين ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الاتحادي وتصب في صالح تشديد السياسة النقدية.



ومن المتوقع أن يظهر التقرير زيادة عدد الوظائف بواقع 180 ألف وظيفة في أغسطس آب بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز بما يقل عن الزيادة التي فاقت التوقعات في يوليو تموز وبلغت 255 ألف وظيفة جديدة وزيادة يونيو حزيران التي بلغت 292 ألف وظيفة.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة 0.2% إلى 95.785 .



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.72 دولار للأونصة. وسجل المعدن أدنى مستوى له في شهرين عند 18.36 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1077 دولار للأونصة في حين قفز البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 699.20 دولار للأونصة.



