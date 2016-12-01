الدولار يتراجع بعد بيانات أميركية سلبية

تراجع الدولار اليوم الخميس مقابل سلة من العملات، بعد ارتفاع الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، وهو ما أثار شكوكاً في قوة سوق العمل الأميركية.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والين وأربع عملات أخرى 0.33% إلى 101.18، ليظل قريباً من أدنى مستوياته خلال الجلسة البالغ 101.13.



وركزت التداولات في أسواق العملات الرئيسية اليوم على تراجع حدة التوقعات بسيناريو انفصال صعب لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما دفع الإسترليني للارتفاع 1%.



وارتفع الإسترليني 1.2% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2663 دولار، وبلغ أيضاً أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر أمام اليورو عند 83.95 بنس، بعدما قال ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف الانفصال عن الاتحاد الأوروبي إن "المملكة المتحدة تبحث المساهمة في موازنة الاتحاد مقابل الوصول إلى الأسواق".



ومع هدوء العاصفة، شكك متعاملون فيما إذا كانت هذه التصريحات تعني أن الحكومة التي يقودها حزب المحافظين تقترب من التخلي عن قيود الهجرة التي ينظر إليها باعتبارها أمراً يعرقل دخول تلك الأسواق. لكن تلك التصريحات أحدث علامة على نهج أكثر مرونة، وتعطي أملا بأنه مهما كان الحل الذي ستتمخض عنه المحادثات التي تبدأ العام المقبل، فإنه قد لا يتسبب في اضطرابات لأكبر اقتصادات أوروبا كما كان يخشى في السابق.