بعد اتفاق أوبك..نيكاي عند أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015

أغلق مؤشر نيكاي القياسي لبورصة طوكيو عند أعلى مستوى إغلاق له منذ بداية العام، مع زيادة بنسبة 1.12% وذلك بعد اتفاق "أوبك" لدعم الأسعار في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات بشكل عام دعماً من تراجع الين.



وفي نهاية التداول، تراجع مؤشر نيكاي 225 لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 204.64 نقطة ليغلق عند 18513.12 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 من ديسمبر 2015.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94% (13.84 نقطة) إلى 1483.27 نقطة ، فيما صعد مؤشر جيه بي.إكس - نيكاي 400 بـنحو 1% إلى 13311.39 نقطة.

وقد سيطر اللون الأخضر على كافة مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة ولكن جني الأرباح قوضت التقدم في الدقائق الأخيرة من التداول.