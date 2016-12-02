الأسهم اليابانية تحقق مكاسب للأسبوع الرابع

هبط مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبيل بيانات الوظائف الأميركية التي ستخرج في وقت لاحق من اليوم، لكن المؤشر القياسي ارتفع للأسبوع الرابع على التوالي.



وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية منخفضاً 0.5% إلى 18426.08 نقطة، لكنه أنهى الأسبوع مرتفعاً 0.2%.



ونزل مؤشرا "توبكس" الأوسع نطاقاً و"جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة بلغت 0.4%، ليسجل الأول 1477.98 نقطة في حين سجل الثاني 13258.60 نقطة.