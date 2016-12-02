الذهب يتكبد أكبر خسارة شهرية في 3 سنوات

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ فبراير، لتواصل النزول بعدما سجلت أكبر خسارة شهرية في أكثر من ثلاثة أعوام، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط العائد على السندات ما قلص الإقبال على المعدن النفيس، الذي لا يدر فائدة باعتباره أداة استثمار بديلة.

غير أن المعدن الأصفر تماسك في وقت لاحق من تعاملات أمس الخميس، مع انخفاض مؤشر الدولار إلى مستويات جديدة.

وبحلول الساعة 19:49 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1172.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 1160.38 دولار للأوقية.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير 0.4%، ليبلغ عند التسوية 1169.40 دولار للأوقية.



وفقد المعدن أكثر من 8% في نوفمبر متأثراً بصعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، بعد الفوز المفاجئ للجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، والذي أثار تكهنات بأن تعهداته المتعلقة بالإنفاق على البنية التحتية ستحفز النمو والتضخم.



وأدى ذلك إلى صعود الدولار بقوة، لكن العملة تراجعت الخميس. وبلغت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 16 شهراً ونصف الشهر أمس.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، للمرة الثانية في عشر سنوات، وذلك خلال اجتماعه يومي 13 و14 ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.64 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6% إلى 916 دولاراً للأوقية بعدما وصل لأدنى مستوى منذ الخامس من فبراير في وقت سابق من الجلسة عند 893.50 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 2.5% إلى 750.35 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يونيو 2015 عند 774.60 دولار للأوقية.