"تداول" تعيد هيكلة قطاعات السوق بتطبيق معيار عالمي

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عزمها تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية، خلال شهر يناير من العام المقبل 2017، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لدعم تطوير السوق المالية.

ويأتي قرار "تداول" بإعادة هيكلة قطاعات السوق المعمول بها حالياً، بهدف تطبيق المعايير المتبعة عالمياً للقطاعات في الأسواق المالية، وتصنيف الشركات المدرجة في هذه القطاعات، لما له من أهمية في تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات الفرعية والرئيسية.

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية في بيان لها أن هذه الخطوة ستمكَن كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري في تلك القطاعات، مع مثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية، مما يساهم بالتالي في وضع استراتيجيات استثمارية أكثر فاعلية.

وللتعريف بالمعيار العالمي للقطاعات (GICS)، تعد "تداول" خطة تواصل لتزويد المشاركين في السوق وعموم الجمهور بالمعلومات الأساسية عن التصنيف الجديد للشركات المدرجة بالسوق المالية، وذلك من خلال عقد ورش عمل وإطلاق حملات توعوية، بالإضافة إلى توفير تلك المعلومات في صفحة هيكلة قطاعات السوق الجديدة على موقع "تداول" الإلكتروني.